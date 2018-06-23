Fenerbahçe'nin Hollanda seferi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, tapusu Chelsea'de olan Marco Van Ginkel'i kıskaca aldı.
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'deki ilk transferi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe getirdiği Phillip Cocu'nun sarı lacivertli takımdaki ilk transferi belli oldu.
Fenerbahçe'nin Hollanda seferi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, tapusu Chelsea'de olan Marco Van Ginkel'i kıskaca aldı.
Etiketler: Fenerbahçe , transfer , Phillip Cocu , Marco van Ginkel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.