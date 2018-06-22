Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, Hırvatistan'a karşı 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Sampaoli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Sürekli Leo'yu topla buluşturmaya çalışsak da bunu başaramadık. Rakibimiz de ona top aldırmamak için uğraştı. Yenilgideki tüm sorumluluk benim. Oyun planını daha farklı şekilde kurabilirdim. Caballero'yu suçlamanın anlamı yok. Yediğimiz ilk golden sonra takımca duygusal olarak kırıldık. Maç planımızın rakibimiz üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını düşünmüştüm ancak işe yaramadı."