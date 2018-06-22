Alim Öztürk Sunderland'de (Alim Öztürk kimdir?)

İngiltere 1'inci Ligi takımlarından Sunderland, Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı.

İngiltere Championship'de son sırada yer alarak bir alt lige düşen Sunderland, Alim Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol hayatına Hollanda'da başlayan 25 yaşındaki futbolcu Türkiye'de Trabzonspor, 1461 Trabzon ve Boluspor'da forma giydi. İskoçya'da Hearts formasıyla İskoçya Championship'de şampiyonluk da yaşayan defans oyuncusu Premiership'de de Hearts forma giydikten sonra Boluspor'a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship Ligi'nde küme düşen ve bu sezon İngiltere 1 Lig'de mücadele edecek olan Sunderland, Boluspor'dan Alim Öztürk'ü transfer etti. Alim Öztürk'ün Sunderland'e transferi Sunderland resmi internet sitesi tarafından da açıklandı. Bu gelişmenin ardından Alim Öztürk'nin ismi twitter'da kısa süre içinde trend topic olurken, Sunderland'e transfer olan Alim Öztürk hakkında bilgi araştırılmaya başlandı.



ALİM ÖZTÜRK KİMDİR?

Peki Alim Öztürk kimdir? Alim Öztürk nereli? Alim Öztürk kaç yaşında? Alim Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sunderland'in yeni transferi Alim Öztürk hakkında merak ettiğiniz detaylar haberimizde. Boluspor'dan Sunderland'e transfer olan Alim Öztürk geçtiğimiz sezon Boluspor'da forma giydi. Alim Öztürk 25 yaşında ve stoper mevkinde forma giyiyor. Alim Öztürk 25 yaşında ve 1.91 boyunda. Türkiye dışında aynı zamanda Hollanda vatandaşı da olan Alim Öztürk'ün Boluspor ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi. Alim Öztürk geçtiğimi sezon Boluspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 19 maçta forma giydi. Alim Öztürk kariyerinde daha önceden 1461 Trabzonspor, Trabzonspor, Cambuur, Groningen U19 takımlarında forma giydi. Alim Öztürk 2017 yılında İskoçya'nın Hearts takımından Boluspor'a transfer oldu.



Sunderland kulübü Alim Öztürk'ü transfer ettiğini resmi internet sitesinden açıkladı. Alim Öztürk ise Sunderland tişörtüyle poz verdi. Alim Öztürk yeni sezonda İngiltere Division 1'de Sunderland forması giyecek.