Yeni rota Ben Arfa

Beşiktaş sağ bek ve forvetin dışında 10 numara için de arayışlarına hız verdi. Son 2 sezonda takımda 10 numara pozisyonunda oynayan Talisca'nın ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim bir süredir gündeminde olan Klaassen, Fernandes ve Vahbi Khazri'nin ardından bu kez PSG'nin yıldızı Ben Arfa'ya yöneldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de çok istediği Ben Arfa'nın sözleşmesi elinde bulunuyor.



​EN BAŞARILI SEZONU NİCE'TEYDİ

PSG'DE geçen sezon hiçbir maçta forma giyemeyen Ben Arfa, en başarılı sezonunu 2015-2016 sezonunda Nice'te geçirmişti. Hatem Ben Arfa o sezon Nice formasıyla 37 maçın 35'inde ilk 11'de forma giyerken 18 gol atmıştı. Arfa performansı nedeniyle PSG'ye transfer edilmişti. Yıldız oyuncu PSG'de ise istediğini bir türlü bulamadı.



BAŞKAN ORMAN BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın Ben Arfa transferini bizzat yönettiği ortaya çıktı. Fransız yıldızın bonservisinin elinde olması bir avantaj olarak gösteriliyor. Ancak bu oyuncuya Flamengo, Rubin Kazan ve Dinamo Kiev'in de talip olduğu biliniyor. Fikret Orman'ın Ben Arfa'ya yıllık 3.5 milyon Euro teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

PSG'DE ÇOK VERİMSİZ OLDU

PSG Ben Arfa'yı transfer ettiğinde çok şey bekliyordu. Ancak Fransız star burada bekleneni veremedi.