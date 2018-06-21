Şimdi Eljif Elmas zamanı

Phillip Cocu'nun genç oyunculara genç oyunculara önem veren ve onların değerini arttıran bir teknik adam olması yıldız adayları için büyük şans oldu.
TAKIM GENÇLEŞECEK
Maç görüntülerini izleyen ve oyuncularla ilgili raporları inceleyen Hollandalı teknik adam, sarı-lacivertli takımda da genç bir takım oluşturmayı planlıyor. Eljif Elmas'ın bu sezon takımda kritik görevler alması bekeniyor. Oğuz Kağan da aktif rol oynayacak. Salih Uçan'a ise kampta bir şans daha verilecek.
18 YAŞINDA AMA 3 KEZ MİLLİ OLDU
Henüz 18 yaşında olan Eljif Elmas, buna rağmen 3 kez Makedonya Milli Takım forması giydi. Genç yıldız geçtiğimiz sezon 5 lig maçında sadece 42 dakika süre alabilmişti. Eljif Elmas'ın bu sezon takımda daha fazla süre alması bekleniyor.
ROMAN NEUSTADTER RUSYA YOLCUSU
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustadter'e Rusya'dan teklifler var. Spartak Moskova ile Zenit'in başarılı oyuncuyu kadrosuna katmayı istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu trnasferden 4 milyon Euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.
TAKIM GENÇLEŞECEK
Maç görüntülerini izleyen ve oyuncularla ilgili raporları inceleyen Hollandalı teknik adam, sarı-lacivertli takımda da genç bir takım oluşturmayı planlıyor. Eljif Elmas'ın bu sezon takımda kritik görevler alması bekeniyor. Oğuz Kağan da aktif rol oynayacak. Salih Uçan'a ise kampta bir şans daha verilecek.
18 YAŞINDA AMA 3 KEZ MİLLİ OLDU
Henüz 18 yaşında olan Eljif Elmas, buna rağmen 3 kez Makedonya Milli Takım forması giydi. Genç yıldız geçtiğimiz sezon 5 lig maçında sadece 42 dakika süre alabilmişti. Eljif Elmas'ın bu sezon takımda daha fazla süre alması bekleniyor.
ROMAN NEUSTADTER RUSYA YOLCUSU
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustadter'e Rusya'dan teklifler var. Spartak Moskova ile Zenit'in başarılı oyuncuyu kadrosuna katmayı istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu trnasferden 4 milyon Euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.
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