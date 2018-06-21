Ronaldo’dan futbol 'Fas'lı!

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya ile berabere kalan Portekiz, dün Fas'ı 1-0 yendi. İspanya maçında hat-trick yapan Ronaldo dün yine sahne aldı ve takımına 3 puan kazandırdı. 4. dakikada Moutinho'nun ortasını kafayla ağlara gönderen Ronaldo takımını öne geçirdi.
GUEDES YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
Dakikalar 9'u gösterdiğinde Ronaldo'nun şutu az farkla dışarı çıktı. 39'da Portekizli Guedes kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti. Portekiz mutlak bir golden oldu.
RUİ PATRİCİO KALEDE DEVLEŞTİ
57'DE Ziyech'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Belhanda kafayı vurdu, top ağlara gidecekken Portekiz kalecisi Rui Patricio harika bir hamle ile golü önledi. 78'de Faslı Benatia'nın vuruşu direği sıyırdı.
ZİYECH SAVUNMAYA NİŞANLADI
FAS özellikle son 15 dakikada önemli fırsatları harcadı. 90'da Amrabat'la duvar pası yapan Ziyech soldan ceza sahasına girdi, uygun bir açıdan şutunu çekti ama topu rakip savunmaya taktı.
RONALDO'NUN GOLÜNDE TÜRK BAYRAĞI DETAYI!
Dünya Kupası'na İspanya maçında hat-trick yaparak müthiş bir başlangıç yapan Ronaldo, Fas maçında attığı golle 62 yıllık rekoru kırdı. Gol sayısını 4'e çıkartan Ronaldo, Puskas'a ait rekoru tarihe gömerek Avrupa'da milli formayla en çok gol atan isim oldu. Ronaldo'nun golü sonrası tribünlerdeki Türk bayrağı dikkat çekti.
GUEDES YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
Dakikalar 9'u gösterdiğinde Ronaldo'nun şutu az farkla dışarı çıktı. 39'da Portekizli Guedes kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti. Portekiz mutlak bir golden oldu.
RUİ PATRİCİO KALEDE DEVLEŞTİ
57'DE Ziyech'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Belhanda kafayı vurdu, top ağlara gidecekken Portekiz kalecisi Rui Patricio harika bir hamle ile golü önledi. 78'de Faslı Benatia'nın vuruşu direği sıyırdı.
ZİYECH SAVUNMAYA NİŞANLADI
FAS özellikle son 15 dakikada önemli fırsatları harcadı. 90'da Amrabat'la duvar pası yapan Ziyech soldan ceza sahasına girdi, uygun bir açıdan şutunu çekti ama topu rakip savunmaya taktı.
RONALDO'NUN GOLÜNDE TÜRK BAYRAĞI DETAYI!
Dünya Kupası'na İspanya maçında hat-trick yaparak müthiş bir başlangıç yapan Ronaldo, Fas maçında attığı golle 62 yıllık rekoru kırdı. Gol sayısını 4'e çıkartan Ronaldo, Puskas'a ait rekoru tarihe gömerek Avrupa'da milli formayla en çok gol atan isim oldu. Ronaldo'nun golü sonrası tribünlerdeki Türk bayrağı dikkat çekti.
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