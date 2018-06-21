Konyaspor'u yeni sezonda Rıza Çalımbay çalıştıracak. Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk ile görüşen Rıza Çalımbay 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Başkan Kulluk, "Çalımbay 96. yaşımızı kutlayacağımız 22 Haziran günü sözleşme imzalanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dendi.
Rıza Çalımbay Konyaspor’da
Konya, tecrübeli hoca Rıza Çalımbay ile yarın sözleşme imzalayacak
Etiketler: Rıza Çalımbay , Konyaspor
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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