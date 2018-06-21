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Konya, tecrübeli hoca ile yarın sözleşme imzalayacak

Rıza Çalımbay Konyaspor’da
Konyaspor'u yeni sezonda çalıştıracak. Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk ile görüşen Rıza Çalımbay 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Başkan Kulluk, "Çalımbay 96. yaşımızı kutlayacağımız 22 Haziran günü sözleşme imzalanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dendi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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