Dünya Kupası günlüğü

NİJERYA'NIN UĞURLU TAVUKLARINA MEN!
BİR Nijerya geleneği olan futbol maçlarına tüyleri yeşil ve beyaza boyanmış tavuk getirmek, 2018 Dünya Kupası'na da damga vurmuştu.
RUSLAR İZİN VERMEDİ
Rus spor ajansına konuşan Rusya Kültür Bakanı Andrei Ermak, "Nijeryalı taraftarlar bize tavuklarıyla gelmek istediklerini söyledi. Onların sembolü olduğunu biliyoruz ama onlara canlı bir tavuğa izin vermemizin imkansız olduğunu söyledik" dedi.
JAPONLAR RUSYA'DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Japonya'nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar galibiyet sevincini bir kenara bırakarak ellerine aldıkları çöp poşetleri ile bulundukları tribünleri temizledi. Japonlar'ın bu hareketi görenlerin takdirini kazandı. Haber ajansları da Japonlar'ın bu davranışını servis etti.
FRANSIZLAR MESUT ÖZİL'İ EN KÖTÜ 11'E SEÇTİ!
Fransız spor gazetesi L'Equipe, hayal kırıklığı 11'i yayınladı. Almanya'da forma giyen Türk asıllı yıldızımız Mesut Özil de kendisine yer buldu. 11 şöyle oluştu.
LİSTEDE MESSİ DE VAR
De Gea (İspanya), Lichsteiner (İsviçre), Walker (İngiltere), Pique (İspanya), Carrasco (Belçika), Khedira (Almanya), Paulinho (Brezilya), Müller (Almanya), Mesut (Almanya), Messi (Arjantin), Suarez (Uruguay).
ARJANTİNLİ TARAFTAR TAKIMI İÇİN 80 BİN KM. YOL YAPTI
Yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılardan sonra bisikletiyle yollara düşen Arjantinli futbolsever San Juan, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'ndan sonra 2018'de de Arjantin'i desteklemek için Rusya'ya ulaştı. Arjantinli, "Rusya'ya geliş amacım insanlara şunu göstermek, 'İnsan istediği zaman her şeyi gerçekleştirebilir.' Her şeyi yapabilir." dedi.
BİR Nijerya geleneği olan futbol maçlarına tüyleri yeşil ve beyaza boyanmış tavuk getirmek, 2018 Dünya Kupası'na da damga vurmuştu.
RUSLAR İZİN VERMEDİ
Rus spor ajansına konuşan Rusya Kültür Bakanı Andrei Ermak, "Nijeryalı taraftarlar bize tavuklarıyla gelmek istediklerini söyledi. Onların sembolü olduğunu biliyoruz ama onlara canlı bir tavuğa izin vermemizin imkansız olduğunu söyledik" dedi.
JAPONLAR RUSYA'DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Japonya'nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar galibiyet sevincini bir kenara bırakarak ellerine aldıkları çöp poşetleri ile bulundukları tribünleri temizledi. Japonlar'ın bu hareketi görenlerin takdirini kazandı. Haber ajansları da Japonlar'ın bu davranışını servis etti.
FRANSIZLAR MESUT ÖZİL'İ EN KÖTÜ 11'E SEÇTİ!
Fransız spor gazetesi L'Equipe, hayal kırıklığı 11'i yayınladı. Almanya'da forma giyen Türk asıllı yıldızımız Mesut Özil de kendisine yer buldu. 11 şöyle oluştu.
LİSTEDE MESSİ DE VAR
De Gea (İspanya), Lichsteiner (İsviçre), Walker (İngiltere), Pique (İspanya), Carrasco (Belçika), Khedira (Almanya), Paulinho (Brezilya), Müller (Almanya), Mesut (Almanya), Messi (Arjantin), Suarez (Uruguay).
ARJANTİNLİ TARAFTAR TAKIMI İÇİN 80 BİN KM. YOL YAPTI
Yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılardan sonra bisikletiyle yollara düşen Arjantinli futbolsever San Juan, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'ndan sonra 2018'de de Arjantin'i desteklemek için Rusya'ya ulaştı. Arjantinli, "Rusya'ya geliş amacım insanlara şunu göstermek, 'İnsan istediği zaman her şeyi gerçekleştirebilir.' Her şeyi yapabilir." dedi.
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