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  1. Hollanda’nın Aykut Kocaman'ı
  2. G.Saray’a geleceğim ama şimdi değil!

zirvesi

Cocu için ’a gelen ’in kendi oyuncusu olan ile de görüştüğü öğrenildi. Van Ginkel teklife sıcak baktı. Şimdi ile masaya oturulacak

Van Ginkel zirvesi
Teknik direktör Aykut Kocaman ile yolları ayıran, Phillip Cocu ile de imza aşamasına gelen Fenerbahçe, diğer yandan da transferler için elini çabuk tutuyor.

PSV'DE 2 YIL KİRALIK OYNADI
Phillip Cocu adına görüşme yapmak için İstanbul'a gelen menajer Rob Jansen'in aynı zamanda Van Ginkel'in de menajeri olduğu ve Hollandalı futbolcu ile Fenerbahçe'nin teklifini görüştüğü öğrenildi. Cocu'nun da takımında görmeyi çok istediği Van Ginkel'in teklife çok sıcak baktığı belirtildi. PSV'de 2 yıl kiralık olarak oynayan Van Ginkel, Cocu'nun orta sahada vazgeçemediği oyunculardan biriydi. Fenerbahçe'nin mümkün olan en kısa sürede oyuncunun bonservisini elinde tutan Chelsea ile görüşmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Cocu'nun imzasının ardından 'ye gidecek olan Damien Comolli'nin Londra'da Chelsea'li yöneticiler opsiyonlu kiralama teklif edeceği öğrenildi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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