Van Ginkel zirvesi

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yolları ayıran, Phillip Cocu ile de imza aşamasına gelen Fenerbahçe, diğer yandan da transferler için elini çabuk tutuyor.
PSV'DE 2 YIL KİRALIK OYNADI
Phillip Cocu adına görüşme yapmak için İstanbul'a gelen menajer Rob Jansen'in aynı zamanda Van Ginkel'in de menajeri olduğu ve Hollandalı futbolcu ile Fenerbahçe'nin teklifini görüştüğü öğrenildi. Cocu'nun da takımında görmeyi çok istediği Van Ginkel'in teklife çok sıcak baktığı belirtildi. PSV'de 2 yıl kiralık olarak oynayan Van Ginkel, Cocu'nun orta sahada vazgeçemediği oyunculardan biriydi. Fenerbahçe'nin mümkün olan en kısa sürede oyuncunun bonservisini elinde tutan Chelsea ile görüşmesi bekleniyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Cocu'nun imzasının ardından İngiltere'ye gidecek olan Damien Comolli'nin Londra'da Chelsea'li yöneticiler satın alma opsiyonlu kiralama teklif edeceği öğrenildi.
PSV'DE 2 YIL KİRALIK OYNADI
Phillip Cocu adına görüşme yapmak için İstanbul'a gelen menajer Rob Jansen'in aynı zamanda Van Ginkel'in de menajeri olduğu ve Hollandalı futbolcu ile Fenerbahçe'nin teklifini görüştüğü öğrenildi. Cocu'nun da takımında görmeyi çok istediği Van Ginkel'in teklife çok sıcak baktığı belirtildi. PSV'de 2 yıl kiralık olarak oynayan Van Ginkel, Cocu'nun orta sahada vazgeçemediği oyunculardan biriydi. Fenerbahçe'nin mümkün olan en kısa sürede oyuncunun bonservisini elinde tutan Chelsea ile görüşmesi bekleniyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Cocu'nun imzasının ardından İngiltere'ye gidecek olan Damien Comolli'nin Londra'da Chelsea'li yöneticiler satın alma opsiyonlu kiralama teklif edeceği öğrenildi.
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