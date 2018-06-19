2018 Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya, A Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır'la karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 47'de Ahmed Fathy'nin kendi kalesine attığı golle Rusya öne geçti. 59'da Denis Cherysev, farkı ikiye yükseltti. 3 dakika sonra Dzyuba'nın golüyle skor 3-0 oldu. 73'te Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla Mısır penaltı kullandı. Topun başına gelen Mohammed Salah, farkı 2'ye indirdi.

Maçta başka gol olmayınca Rusya, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Mısır ise 0 puanda kaldı.

Gruptaki ilk maçlarda Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 yenerken; Mısır, İran'a 1-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem olarak görev yaptı.

RUSYA: 3 - MISIR: 1

STAT: Saint Petersburg

HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla

RUSYA: Akinfeev- Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (Dk. 86 Kudryashov), Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev (Dk. 74 Kuzyaev), Dzyuba (Dk. 79 Smolov)

MISIR: El Shenawy- Ahmed Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy , Hamed, Elneny (Dk. 64 Warda), Trezeguet (Dk. 68 Sophi), Elsaid, Salah, Mohsen (Dk. 82 Kahraba)

GOLLER: Dk. 47 (K.K) Ahmed Fathy, Dk. 59 Cheryshev, Dk. 61 Dzyuba (Rusya), Dk. 73 Salah (Mısır)

SARI KARTLAR: Trezeguet (Mısır), Smolov (Rusya)

MAÇTAN POZİSYONLAR

6. dakikada Rusya gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Golovin'in şutu auta çıktı.

19. dakikada gelişen Rusya atağında Denis Cheryshev'in ceza sahasının hemen dışından çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

42. dakikada Mısır, Salah ile gole yaklaştı. Salah, sağ çaprazdan kaleyi yokladı ancak top az farkla oyun alanını terk etti.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Rusya öne geçti. Rusya atağında Zobnin ceza sahası dışından kaleyi yokladı ve topu uzaklaştırmak isteyen Ahmed Fathy, topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

59. dakikada Rusya durumu 2-0'a getirdi. Mario Fernandes'in ceza sahası sağ çaprazından ceza sahası içerisine verdiği pası iyi değerlendiren Denis Cheryshev takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

62. dakikada Kutepov'un uzun pasında topu iyi kontrol eden Dzyuba takımının 3'üncü golünü attı. 3-0

73. dakikada Mısır penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah, farkı 2'ye indirdi. 3-1

Rusya, Mısır'ı 3-1 mağlup etti.





İLK RANDEVU

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Mısır, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

FIFA SIRALAMASINDA MISIR ÖNDE

FIFA dünya sıralamasında Afrika ekibi önde yer alıyor. Dünya sıralamasında Mısır 45'inci, Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ise 70'inci basamakta bulunuyor.

RUSYA'NIN 11. DÜNYA KUPASI

Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 42 maça çıkan Ruslar, 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Rusya, 3'ü SSCB'den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.

MISIR'IN GALİBİYETİ YOK

Üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 4 gol atan Mısır, kalesinde ise 10 gol gördü.