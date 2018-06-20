;
Yol Durumu
  1. 7 genç kampa geliyor
  2. Maalesef Trabzon’a dönemem

Top artık Da ’da

’un kente getirdiği 30 yaşındaki oyuncu olumlu görüş bildirdi. Yıllık 700 bin önerilen Da ’ya imza parası ödenmeyecek. Fransız yıldızın kararını en kısa sürede açıklaması bkeleniyor

Top artık Da Silva’da
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vararak kente getirdiği Damien Da Silva ile görüşmeler sürüyor. Yönetim ile masaya oturan Da Silva kendisine yapılan teklifi değerlendirmek için süre istedi. 30 yaşındaki Fransız stopere yıllık 700 bin Euro ücret önerildiği ve imza parasının verilmeyeceği öğrenildi. Da Silva tesisler ve stadyumu çok beğenirken, kesin kararını vermek için birkaç gün izin istedi. Da Silva'nın, yönetimin sunduğu teklifi kabul ederek üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu iki tarafında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Biz teklifimizi yaptık, kendisi bu durumu değerlendirecek. Bizde farklı alternatiflere bakacağız" ifadesini kullandı.
Etiketler: , , ,
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ