Top artık Da Silva’da

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vararak kente getirdiği Damien Da Silva ile görüşmeler sürüyor. Yönetim ile masaya oturan Da Silva kendisine yapılan teklifi değerlendirmek için süre istedi. 30 yaşındaki Fransız stopere yıllık 700 bin Euro ücret önerildiği ve imza parasının verilmeyeceği öğrenildi. Da Silva tesisler ve stadyumu çok beğenirken, kesin kararını vermek için birkaç gün izin istedi. Da Silva'nın, yönetimin sunduğu teklifi kabul ederek üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu iki tarafında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Biz teklifimizi yaptık, kendisi bu durumu değerlendirecek. Bizde farklı alternatiflere bakacağız" ifadesini kullandı.