Arsenal'in, Bayer Leverkusen kalecisi Bernd Leno'yu sağlık kontrolünden geçirdiği imzanın an meselesi olduğu bildirildi. Bu durum Fenerbahçe'nin Kolombiyalı file bekçisi Ospina'yı transferini oldukça kolaylaştıracak. Ospina da oynayabileceği bir kulüpte yer almak istediğini ifade etmişti. Ospina, Kolombiya ile birlikte Dünya Kupası'nda mücadele veriyor.
Fenerbahçe’ye Ospina müjdesi!
Arsenal, Leverkusen’in kalesi Leno ile imza aşamasına geldi . Ospina transferi artık daha kolay
Etiketler: Arsenal , Fenerbahçe , Bayer Leverkusen , Dünya Kupası , transfer , Kolombiya , Ospina
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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