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’ye müjdesi!

, Leverkusen’in kalesi Leno ile imza aşamasına geldi . i artık daha kolay

Fenerbahçe’ye Ospina müjdesi!
Arsenal'in, Bayer Leverkusen kalecisi Bernd Leno'yu sağlık kontrolünden geçirdiği imzanın an meselesi olduğu bildirildi. Bu durum Fenerbahçe'nin Kolombiyalı file bekçisi Ospina'yı ini oldukça kolaylaştıracak. Ospina da oynayabileceği bir kulüpte yer almak istediğini ifade etmişti. , ile birlikte Dünya Kupası'nda mücadele veriyor.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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