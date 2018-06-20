SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Özgür Çek ile yolların ayrıldığını bildirdi. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in doğrultusunda iç transferde adımlar atan Karadeniz kulübü Özgür ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi noktaladı. Özgür'e verdiği emeklerden dolayı da teşekkür edildi.
Çaykur Rize, Özgür’le yollarını ayırdı
Karadeniz ekibi Özgür Çek’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Etiketler: Çaykur Rize , Toto Süper Lig , Özgür Çek , Karadeniz
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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