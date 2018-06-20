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, Özgür’le yollarını ayırdı

ekibi ’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Çaykur Rize, Özgür’le yollarını ayırdı
SPOR ekiplerinden spor, ile yolların ayrıldığını bildirdi. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in doğrultusunda iç transferde adımlar atan Karadeniz kulübü Özgür ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi noktaladı. Özgür'e verdiği emeklerden dolayı da teşekkür edildi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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