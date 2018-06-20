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’ya talip

İspanyol ekibi ’nin ’yu listesine aldığı ve teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi

Adriano’ya Getafe talip
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano'ya İspanyol takımlarından Getafe'nin talip olduğu öğrenildi. Bir süredir Çin kulüplerinden teklif alan Siyah-Beyazlı oyuncu için bu kez 'nin devreye girdiği gelen bilgiler arasında. İspanyol kulübünün Adriano için 'a 4.5 milyon Euro önereceği ortaya çıkarken yönetimin 'yu astronomik bir rakam olmadığı sürece bırakmak istemediği belirlendi. 'in yönetimle yaptığı görüşmede Adriano'nun takımda kalmasını istediği öne sürüldü.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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