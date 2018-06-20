Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano'ya İspanyol takımlarından Getafe'nin talip olduğu öğrenildi. Bir süredir Çin kulüplerinden teklif alan Siyah-Beyazlı oyuncu için bu kez Getafe'nin devreye girdiği gelen bilgiler arasında. İspanyol kulübünün Adriano için Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro önereceği ortaya çıkarken yönetimin Adriano'yu astronomik bir rakam olmadığı sürece bırakmak istemediği belirlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede Adriano'nun takımda kalmasını istediği öne sürüldü.
Adriano’ya Getafe talip
İspanyol ekibi Getafe’nin Adriano’yu listesine aldığı ve teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi
Etiketler: Şenol Güneş , Adriano , Getafe , Beşiktaş , TEKNİK DİREKTÖR
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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