Yurttan ve dünyadan spor gündemi

ERDOĞAN YEŞİLYURT RESMEN SİVASSPOR'DA
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen sezon Altınordu'da forma giyen Erdoğan ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SEMİH SAYGINER'DEN GÜMÜŞ MADALYA
11-17 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın Blankenberge şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner'den gümüş madalya geldi. Finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaşan Semih Saygıner, Jaspers'a 40-33 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.
UKRAYNA&İSVEÇ MAÇI KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve isveç ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. İşte kadro: Doğuş Balbay, Rıdvan Öncel, Sertaç Şanlı, Semih Erden, Kartal Özmızrak, Wilbekin, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Berk Uğurlu, Metin Türen, Metecan Birsen, Barış Ermiş, Cedi Osman, Furkan Korkmaz.
YENİ MALATYASPOR MOKHTAR'I BİTİRİYOR
EVKUR Yeni Malatyaspor transferde bir ismi daha renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-Kırmızılı kulüp Fas asıllı Hollanda doğumlu sol kanat Youness Mokhtar'ı anlaşma yapmak için Türkiye'ye davet etti. Hollanda ligi takımlarından PEC Zwolle takımıyla sözleşmesi sona eren Mokhtar'a resmi teklif yapıldı.
10 MİLYON EURO'YA DENİZ TÜRÜÇ'Ü SATARIZ
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir birçok kulübün transfer listesinde olan Deniz Türüç için önemli bir açıklama yaptı. Bedir, "10 milyon Euro'yu hangi takım getirirse getirsin Deniz'i alabilir" dedi. Deniz için şu ana kadar kapılarını çalan bir kulüp olmadığına dikkat çeken Bedir, "Gelişmeleri yakından izliyoruz" diye konuştu.
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen sezon Altınordu'da forma giyen Erdoğan ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SEMİH SAYGINER'DEN GÜMÜŞ MADALYA
11-17 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın Blankenberge şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner'den gümüş madalya geldi. Finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaşan Semih Saygıner, Jaspers'a 40-33 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.
UKRAYNA&İSVEÇ MAÇI KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve isveç ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. İşte kadro: Doğuş Balbay, Rıdvan Öncel, Sertaç Şanlı, Semih Erden, Kartal Özmızrak, Wilbekin, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Berk Uğurlu, Metin Türen, Metecan Birsen, Barış Ermiş, Cedi Osman, Furkan Korkmaz.
YENİ MALATYASPOR MOKHTAR'I BİTİRİYOR
EVKUR Yeni Malatyaspor transferde bir ismi daha renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-Kırmızılı kulüp Fas asıllı Hollanda doğumlu sol kanat Youness Mokhtar'ı anlaşma yapmak için Türkiye'ye davet etti. Hollanda ligi takımlarından PEC Zwolle takımıyla sözleşmesi sona eren Mokhtar'a resmi teklif yapıldı.
10 MİLYON EURO'YA DENİZ TÜRÜÇ'Ü SATARIZ
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir birçok kulübün transfer listesinde olan Deniz Türüç için önemli bir açıklama yaptı. Bedir, "10 milyon Euro'yu hangi takım getirirse getirsin Deniz'i alabilir" dedi. Deniz için şu ana kadar kapılarını çalan bir kulüp olmadığına dikkat çeken Bedir, "Gelişmeleri yakından izliyoruz" diye konuştu.
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