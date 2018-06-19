Watford’dan 9 milyon Euro

Fenerbahçe'nin transfer yapabilmek için elden çıkarmak istediği Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'un talip olduğu öğrenildi. Ada temsilcisinin Sambacı yıldız için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi ile Watford yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.