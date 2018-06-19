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’dan 9 milyon Euro

takımlarından , Brezilyalı yıldız Josef de Souza için 9 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Watford’dan 9 milyon Euro
Fenerbahçe'nin transfer yapabilmek için elden çıkarmak istediği Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'un talip olduğu öğrenildi. Ada temsilcisinin Sambacı yıldız için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi ile Watford yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.
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