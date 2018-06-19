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fırtınası

Fransız stoper Da ’ya kavuşan Fırtına, Aminu, Hopf, ve Enes’i de kadrosuna katmak üzere...

Transfer fırtınası
Trabzon, anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Fransız stoper Damien Da Silva'yı dün 'a getirdi. Eşiyle birlikte önce İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncunun bir hayli heyecanlı olduğu gözlendi. Bordo-Mavililer, Da i sonrası Umar Aminu, Hopf, Onur Ergün ve Enes İslam İlkin transferlerini de açıklayacak.



YILLIK 700 BİN EURO ALACAK
Fırtına, Fransız takımı Caen ile sözleşmesi sona eren Damien Da Silva ile yıllık 700 bin Euro'ya anlaştı. Dün İstanbul'dan Trabzon'a geçen tecrübeli oyuncu 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

SAMSUNSPOR İLE ANLAŞTILAR
İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Onur Ergün'ün de Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Fırtınası, genç kanat oyuncusu Enes İslam için de ile anlaşmaya vardı.

KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI
Osmanlı'dan Umar Aminu ve Gençlerbirliği'nden kaleci Hopf için yönetimin, kulüplerle olan küçük sorunları çözmesini bekliyor.
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