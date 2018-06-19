Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın durumu bu hafta netleşiyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için Kartal'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi. Tolgay'ı mutlaka kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün bu hafta Beşiktaş Yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon Euro'yu kabul etmesi bekleniyor.
Tolgay Arslan gitti gidiyor
Tolgay Arslan’ı almaya kararlı olan Stuttgart bu transferi bu hafta bitirmeyi hedefliyor
Etiketler: Tolgay Arslan , Beşiktaş , Kartal
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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