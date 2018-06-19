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gitti gidiyor

’ı almaya kararlı olan Stuttgart bu transferi bu hafta bitirmeyi hedefliyor

Tolgay Arslan gitti gidiyor
'ta 'ın durumu bu hafta netleşiyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için 'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi. Tolgay'ı mutlaka kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün bu hafta Beşiktaş Yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon Euro'yu kabul etmesi bekleniyor.
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