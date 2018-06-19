Beşiktaş Yönetimi'nin Mitrovic'i takımda tutacağı öğrenildi. Club Brugge'ün teklif ettiği 3.5 milyon Euro'yu ikinci plana iten yönetim stoper sıkıntısı yaşamamak için bu kararı aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Hırvat oyuncunun gitmesine izin vermediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Mitrovic takımda kalacak
Etiketler: Club Brugge , TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş , Mitrovic
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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