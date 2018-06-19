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takımda kalacak

Mitrovic takımda kalacak
Beşiktaş Yönetimi'nin 'i takımda tutacağı öğrenildi. 'ün teklif ettiği 3.5 milyon Euro'yu ikinci plana iten yönetim stoper sıkıntısı yaşamamak için bu kararı aldı. 'in Hırvat oyuncunun gitmesine izin vermediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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