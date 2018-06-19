Fernandes’e yakın markaj

Beşiktaş Lokomotif Moskova ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Fernandes'i transfer etmeye çalışıyor. Yönetim Rus kulübü ile temaslarını sürdürürken Portekiz Milli Takımı'nda bulunan Pepe ve Quaresma'nın Fernandes'i yakın markaja aldığı ortaya çıktı. 2 oyuncu transferi hızlandırmak için çaba sarfediyor.
O DA ÇOK İSTİYOR
Fernandes'in de Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği belirlenirken Siyah-Beyazlı kulübün Lokomotif Moskova'yı ikna etmesini beklediği gelen bilgiler arasında.
O DA ÇOK İSTİYOR
Fernandes'in de Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği belirlenirken Siyah-Beyazlı kulübün Lokomotif Moskova'yı ikna etmesini beklediği gelen bilgiler arasında.
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