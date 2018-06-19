Yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali olan Badou Ndiaye'nin gözü Newcastle United'ta... Premier Lig'de kalmak isteyen Senegalli yıldızın Newcastle United'tan aldığı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fakat Stoke ve Newcastle arasında bonservis pazarlığı sonuçlanmış değil. Ndiaye, Ada'da kalamazsa Galatasaray'dan aldığı teklifi kabul edecek.
Badou Ndiaye’nin hedefi önce Ada sonra Cimbom
Premier Lig’de kalmak isteyen Senegalli yıldızın, Newcastle United’ın yaptığı teklife sıcak baktığı öğrenildi
Etiketler: Premier Lig , Newcastle United , N'Diaye , Galatasaray , transfer
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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