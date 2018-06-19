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Badou Ndiaye’nin hedefi önce Ada sonra Cimbom

’de kalmak isteyen Senegalli yıldızın, ’ın yaptığı teklife sıcak baktığı öğrenildi

Badou Ndiaye’nin hedefi önce Ada sonra Cimbom
Yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali olan Badou Ndiaye'nin gözü Newcastle United'ta... Premier Lig'de kalmak isteyen Senegalli yıldızın 'tan aldığı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fakat Stoke ve Newcastle arasında bonservis pazarlığı sonuçlanmış değil. Ndiaye, Ada'da kalamazsa Galatasaray'dan aldığı teklifi kabul edecek.
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