‘Arada sıklet farkı var’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına katıldı. Bakan Bak, "İnanıyoruz ki bu seçimde milletimiz yine projeleriyle sahada olan geleceğe yürüyen güçlü Türkiye'yi destekleyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 12 seçim kazanmış, 4 olimpiyat görmüş bir şampiyon. Rakipleri ile arasında sıklet farkı var" dedi.
DEVRİM GİBİ KANUN!
Osman Aşkın Bak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için çok güçlü bir sunum yaptık. Yeni statlarımız, turizm ülkesi olmamız ve ulaşım hep lehimize. 2024 bize yakışır. Hükümet olarak amatör branşlarda devrim gibi bir kanun çıkardık. Kulüplerin ödediği vergiyi iade edip, amatör branşlarda kullanmalarına olanak sağladık. Kulüplerimiz artık altyapıya yönelmeli. Yoksa bu şartlarda borçlanmaları kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
ARACA SALDIRI ÇOK ÇİRKİN
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıyla alakalı olarak, "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yapılan bu davranış çok çirkin, araca saldırı çok çirkin. İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız" dedi.
DEVRİM GİBİ KANUN!
Osman Aşkın Bak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için çok güçlü bir sunum yaptık. Yeni statlarımız, turizm ülkesi olmamız ve ulaşım hep lehimize. 2024 bize yakışır. Hükümet olarak amatör branşlarda devrim gibi bir kanun çıkardık. Kulüplerin ödediği vergiyi iade edip, amatör branşlarda kullanmalarına olanak sağladık. Kulüplerimiz artık altyapıya yönelmeli. Yoksa bu şartlarda borçlanmaları kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
ARACA SALDIRI ÇOK ÇİRKİN
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıyla alakalı olarak, "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yapılan bu davranış çok çirkin, araca saldırı çok çirkin. İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız" dedi.
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