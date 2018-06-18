İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera için transfer girişiminde bulundu. Ancak Galatasaray Yönetimi, jet hızıyla bu teklifi geri çevirdi. Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim'in kadroya ilk yazdığı isimlerden biri olan tecrübeli eldiven, her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu söylüyor. 32 yaşındaki başarılı file bekçisinin Cimbom'la olan sözleşmesi 2021 yılanda sona eriyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Muslera'ya bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük iş düşecek.
Watford’dan Muslera’ya kanca
İngiltere Premier Lig takımlarından Watford’un Uruguaylı kaleci Fiernando Muslera’yı transfer etmek istediği öğrenildi.... Galatasaray Yönetimi, gelen teklifi geri çevirdi...
Etiketler: İngiltere Premier Lig , Fernando Muslera , Fatih Terim , Galatasaray , transfer , watford
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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