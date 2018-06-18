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’dan Muslera’ya kanca

takımlarından ’un Uruguaylı kaleci Fiernando Muslera’yı etmek istediği öğrenildi.... Yönetimi, gelen teklifi geri çevirdi...

Watford’dan Muslera’ya kanca
takımlarından , 'ın Uruguaylı kalecisi için girişiminde bulundu. Ancak Galatasaray Yönetimi, jet hızıyla bu teklifi geri çevirdi. Sarı-Kırmızılı takımda 'in kadroya ilk yazdığı isimlerden biri olan tecrübeli eldiven, her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu söylüyor. 32 yaşındaki başarılı file bekçisinin Cimbom'la olan sözleşmesi 2021 yılanda sona eriyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Muslera'ya bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük iş düşecek.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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