Yurttan ve dünyadan spor gündemi

SAMBACI RAFAEL HABER BEKLİYOR
Beşiktaş, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael ile prensipte anlaştı. Oyuncuyu yıllık ücreti konusunda ikna eden Kartal, Fransız ekibiyle bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. 27 yaşındaki oyuncu da transferinin bir an önce çözülmesi için Beşiktaş'tan haber bekliyor.
SEBAİHİ BOLUSPOR'DA
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, geride kalan sezonu Manisaspor'da geçiren Billal Sebaihi ile prensip anlaşmasına vardı. Bolu, Malatyasporlu Murat Akça'yla da görüşmelere başladı.
ALTILI BİN 22 TL VERDİ
Dün koşulan İstanbul At Yarışları'nda 6'lı ganyan (2/11/1/3/5/5) 1.022, 34 TL verdi. 5'li ganyan 582,41, 4'lü ganyan 177,71, 3'lü ganyan ise 45,32 TL verdi. 7'li plase ise 65,74 TL verdi.
EDOUARD PSG'DE
Fransa şampiyonu Paris Saint Germain, geçen sezon Celtic forması giyen Odsonne Edouard'ın 4 yıllığına Celtic'te olacağını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu orta sahada oynuyor.
GÖKDENİZ'E BÜYÜK ONUR
Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. Gökdeniz liyakat nişanı da almıştı.
LEEDS'DE BİELSA DEVRİ
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 62 yaşındaki Arjantinli hoca, dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi.
RONALDO'YA ŞOK CEZA
Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyecek olan Cristiano Ronaldo şok bir ceza aldı... Yıldız futbolcu, vergi kaçırma davasında 18 milyon Euro para cezası ödemeye mahkum edildi.
GÖZTEPE 93 YAŞINDA
Göztepe Kulübü'nün 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kutlama yaptı.
BOZKURT İMZALADI
2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlüğe Serdar Bozkurt getirildi. Lacivert- beyazlılar, Eyüp Odabaşı kulüp binasında genç teknik adamla sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael ile prensipte anlaştı. Oyuncuyu yıllık ücreti konusunda ikna eden Kartal, Fransız ekibiyle bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. 27 yaşındaki oyuncu da transferinin bir an önce çözülmesi için Beşiktaş'tan haber bekliyor.
SEBAİHİ BOLUSPOR'DA
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, geride kalan sezonu Manisaspor'da geçiren Billal Sebaihi ile prensip anlaşmasına vardı. Bolu, Malatyasporlu Murat Akça'yla da görüşmelere başladı.
ALTILI BİN 22 TL VERDİ
Dün koşulan İstanbul At Yarışları'nda 6'lı ganyan (2/11/1/3/5/5) 1.022, 34 TL verdi. 5'li ganyan 582,41, 4'lü ganyan 177,71, 3'lü ganyan ise 45,32 TL verdi. 7'li plase ise 65,74 TL verdi.
EDOUARD PSG'DE
Fransa şampiyonu Paris Saint Germain, geçen sezon Celtic forması giyen Odsonne Edouard'ın 4 yıllığına Celtic'te olacağını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu orta sahada oynuyor.
GÖKDENİZ'E BÜYÜK ONUR
Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. Gökdeniz liyakat nişanı da almıştı.
LEEDS'DE BİELSA DEVRİ
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 62 yaşındaki Arjantinli hoca, dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi.
RONALDO'YA ŞOK CEZA
Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyecek olan Cristiano Ronaldo şok bir ceza aldı... Yıldız futbolcu, vergi kaçırma davasında 18 milyon Euro para cezası ödemeye mahkum edildi.
GÖZTEPE 93 YAŞINDA
Göztepe Kulübü'nün 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kutlama yaptı.
BOZKURT İMZALADI
2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlüğe Serdar Bozkurt getirildi. Lacivert- beyazlılar, Eyüp Odabaşı kulüp binasında genç teknik adamla sözleşme imzaladı.
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