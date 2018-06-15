Fener’de 2 aday Cocu & Puel

Ali Koç yönetiminin göreve başlamasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen henüz teknik adam sorununu çözemeyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Önceki gün 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atan yeni sportif direktör Damien Comolli yurt dışına çıktı. Fransız futbol adamı listede yer alan iki teknik adamla temaslarını sıklaştırdı.

PUEL'DE PÜRÜZ VAR

Fransız sportif direktör Comolli'nin ilk olarak İngiliz ekibi Leicester City'yi çalıştıran vatandaşı Claude Puel'le temas sağladığı öğrenildi. Takımın Fransız yıldızı Valbuena'nın da önerisi ile Puel'le görüşen Comolli, deneyimli teknik adamdan net bir yanıt alamadı. Puel'in Leicester'la sözleşmesinin olması da anlaşmanın önündeki engellerden biri.



COCU SICAK BAKIYOR

Comolli'nin teknik direktörlük için temas sağladığı bir diğer isim olan Phillip Cocu ise Sarı-Lacivertliler'in teklifine olumlu yaklaştı. Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ı çalıştıran ve kulübü ile 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğdu öğrenildi.



YARDIMCISI KUYT

Cocu'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması halinde ise Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Dirk Kuyt, Hollandalı hocanın yardımcılığını yapacak. F.Bahçe ve Cocu arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan Boşnak teknik adam Zeljko Buvac da Sarı- Lacivertliler'den haber bekliyor.