Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'ta A'dan Z'ye açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamaları şöyle: "Talisca, Çin'den 6 ay için 6.5 milyon Euro alacak. Daha önceden Çin'e gideceği belliydi. Hayatını para üzerine kurmuş biri. Oğuzhan'la yeni sözleşme imzaladık. Yakında KAP'a bildirim yapılır. Kendisinden bu yıl çok daha iyi işler bekliyoruz. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Atiba'ya da 1 yıllık yeni kontrat önerdik, haber bekliyoruz. Emre Akbaba ve Deniz Türüç mali şartlar nedeniyle gündemimizde değil."

DEMBA BA'YI İSTEDİK

"Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden memnun değildim ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir santrafor arayışımız var. Demba Ba'yı istedik, kontrat da önerdik fakat Çin'den çok uçuk, bizim önerdiğimizin 3 misli fazlasını aldı. Burak Yılmaz, Trabzonspor'un oyuncusu. Trabzon bonservis bedeli ödeyerek aldı, iyi de bir kontratı var. Aboubakar ile ilgili gerçekler var, geçen sene de gerçekler vardı."

HEDEFİMİZ FİNAL

"Bu sezon Avrupa Ligi finalinde Bakü'ye gitmek ve Vodafone Park'taki Süper Kupa maçında olmak istiyoruz. Altyapıda yeni bir yapılanmaya gidiyoruz"

GUTİ İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ

Yardımcı hoca konusunda da açıklamalar yapan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, "Guti ile görüşmelerimiz sürüyor. Yardımcı konusu benim tek başıma karar vereceğim bir şey değil, Şenol Güneş karar verecek. Guti de olabilir, Guti - İlhan da olabilir, buna hocamız karar verecek." ifadelerini kullandı.