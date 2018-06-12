Yurttan ve dünyadan spor gündemi

ABEL HERNANDEZ'E TEKLİF AZ GELDİ
Transfer hedefleri arasında olan Abel Hernandez'e menajeri aracılığıyla resmi teklif yapılmıştı. Uruguaylı forvetin rakamı az bulduğu fakat gönümüzdeki günlerde yeni bir görüşmenin olacağı belirtildi.
BENNACER'İN TERCİHİ CİMBOM!
Fransız basını, Empoli formasını giyen İsmail Bennacer'in Galatasaray'a gitmek istediğini yazdı. Cezayir asıllı Fransız orta alan oyuncusunun Nice'in teklifini bu nedenle geri çevirdiği de öne sürülüyor.
CARRASSO VEDA EDİYOR
Sezon başında kariyerine nokta koyan fakat Galatasaray'dan gelen teklif sonrası bu kararından vazgeçen Carrasso bu kez veda ediyor. Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Fransız kaleci, aktif futbol hayatına noktayı koydu.
GERETS: ESKİ EŞİM TEHDİT ETTİ
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Erik Gerets'in başı eski eşiyle dertte... Belçikalı teknik adam, eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve arabada saldırıda bulunduğunu belirterek savcılığa şikayette bulundu. Gerets kısa süre içinde Virginie Neuray ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.
SKRTEL'DEN İLGİNÇ CEVAP
Sktrel, "Zenit eski futbolcuları yeniden topluyor. Siz de Zenit'e yen-i den döner misiniz" sorusuna "Neden olmasın. Ama sanırm ben Saint Petersburg kentine sadece turist olarak gelirim" cevabını verdi.
ELMAS: FENER'DE İŞİM BİTMEDİ
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Fenerbahçe'de işinin bitmediğini söyledi. Genç futbolcu, "Geçen sezonu unuttum. Bu sezon gerçek Eljif Elmas'ı herkes izleyecek. Çok çalışacağım ve teknik heyetten formayı kapacağım" şeklinde konuştu.
REAL'DE BOAS SESLERİ
Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, takımın başına Andre Villas- Boas'ı getirmek için girişimlere başladı. İspanyol ekibinin birkaç gün içinde kesin kararını açıklaması bekleniyor.
DEULOFEU WATFORD'DA
İngiliz ekibi Watford, Barcelona'dan 13 milyon Euro bonservis+4 milyon Euro bonus karşılığında transfer ettiği Gerard Deulofeu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu kanatlarda görev yapıyor.
MBAPPE'NİN PEŞİNDE
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, PSG'nin yıldız Kylian Mbappe'nin alınmasını istiyor. Manu bu transfer için 167 milyon Euro+Anthony Martial'i vermeye razı...
TORREİRA ARSENAL'E
Arsenal, Uruguaylı Lucas Torreira'nın transferi için oyuncunun kendisi ile ve kulübü Sampdoria ile anlaşma aşamasına geldi. Arsenal'in bu transfer için kasasından 22 milyon Pound çıkacak.
12 DEV ADAM'IN YENİ SPONSORU VOONKA OLDU
Türkiye Basketbol Federasyonu, Voonka'nın Türkiye Basketbol Milli Takımlar resmi vitamin ve mineral sponsoru olması için anlaşma imzaladı. Sponsorluk anlaşmasında konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hem sporculuk yıllarımda hem de başkanlık döneminde milli takım benim için ayrı olmuştur" ifadesini kullandı.
FURKAN ALDEMİR'E BAŞARILI OPERASYON
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nda forma giyen Furkan Aldemir, ameliyat edildi. Yeşil-Siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun tarafından kıkırdak operasyonu geçirdiği bildirildi. Furkan'ın, sezon başındaki çalışmalarına başlayabileceği ifade edildi.
Ç.RİZE, ROBİN YALÇIN'LA 2 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren Robin Yalçın ile yeniden 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Robin Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak Robin Yalçın'a başarılarının devamını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
SULTANLAR ALMANYA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçlarına Almanya'da çıkacak. Türkiye, 5. hafta mücadelesinde ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Çin ile karşı karşıya gelecek. FIVB Uluslar Ligi'nde genel klasmanda 4. sırada yer alan milliler, Stuttgart kentindeki ilk maçını yarın TSİ 18.30'da Hollanda ile yapacak. Takımımız toplam 12 maçın 9'undan galip ayrıldı.
SEBASTİAN VETTEL BİRİNCİLİĞE ULAŞTI
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde, Sebastian Vettel birinci oldu. Kanada'nın Montreal kentindeki mücadeleye "pole" pozisyonunda başlayan Vettel'in yanı sıra arkasındaki Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) ve Lewis Hamilton (Mercedes) starttaki yerlerini korudu.
Transfer hedefleri arasında olan Abel Hernandez'e menajeri aracılığıyla resmi teklif yapılmıştı. Uruguaylı forvetin rakamı az bulduğu fakat gönümüzdeki günlerde yeni bir görüşmenin olacağı belirtildi.
BENNACER'İN TERCİHİ CİMBOM!
Fransız basını, Empoli formasını giyen İsmail Bennacer'in Galatasaray'a gitmek istediğini yazdı. Cezayir asıllı Fransız orta alan oyuncusunun Nice'in teklifini bu nedenle geri çevirdiği de öne sürülüyor.
CARRASSO VEDA EDİYOR
Sezon başında kariyerine nokta koyan fakat Galatasaray'dan gelen teklif sonrası bu kararından vazgeçen Carrasso bu kez veda ediyor. Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Fransız kaleci, aktif futbol hayatına noktayı koydu.
GERETS: ESKİ EŞİM TEHDİT ETTİ
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Erik Gerets'in başı eski eşiyle dertte... Belçikalı teknik adam, eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve arabada saldırıda bulunduğunu belirterek savcılığa şikayette bulundu. Gerets kısa süre içinde Virginie Neuray ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.
SKRTEL'DEN İLGİNÇ CEVAP
Sktrel, "Zenit eski futbolcuları yeniden topluyor. Siz de Zenit'e yen-i den döner misiniz" sorusuna "Neden olmasın. Ama sanırm ben Saint Petersburg kentine sadece turist olarak gelirim" cevabını verdi.
ELMAS: FENER'DE İŞİM BİTMEDİ
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Fenerbahçe'de işinin bitmediğini söyledi. Genç futbolcu, "Geçen sezonu unuttum. Bu sezon gerçek Eljif Elmas'ı herkes izleyecek. Çok çalışacağım ve teknik heyetten formayı kapacağım" şeklinde konuştu.
REAL'DE BOAS SESLERİ
Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, takımın başına Andre Villas- Boas'ı getirmek için girişimlere başladı. İspanyol ekibinin birkaç gün içinde kesin kararını açıklaması bekleniyor.
DEULOFEU WATFORD'DA
İngiliz ekibi Watford, Barcelona'dan 13 milyon Euro bonservis+4 milyon Euro bonus karşılığında transfer ettiği Gerard Deulofeu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu kanatlarda görev yapıyor.
MBAPPE'NİN PEŞİNDE
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, PSG'nin yıldız Kylian Mbappe'nin alınmasını istiyor. Manu bu transfer için 167 milyon Euro+Anthony Martial'i vermeye razı...
TORREİRA ARSENAL'E
Arsenal, Uruguaylı Lucas Torreira'nın transferi için oyuncunun kendisi ile ve kulübü Sampdoria ile anlaşma aşamasına geldi. Arsenal'in bu transfer için kasasından 22 milyon Pound çıkacak.
12 DEV ADAM'IN YENİ SPONSORU VOONKA OLDU
Türkiye Basketbol Federasyonu, Voonka'nın Türkiye Basketbol Milli Takımlar resmi vitamin ve mineral sponsoru olması için anlaşma imzaladı. Sponsorluk anlaşmasında konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hem sporculuk yıllarımda hem de başkanlık döneminde milli takım benim için ayrı olmuştur" ifadesini kullandı.
FURKAN ALDEMİR'E BAŞARILI OPERASYON
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nda forma giyen Furkan Aldemir, ameliyat edildi. Yeşil-Siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun tarafından kıkırdak operasyonu geçirdiği bildirildi. Furkan'ın, sezon başındaki çalışmalarına başlayabileceği ifade edildi.
Ç.RİZE, ROBİN YALÇIN'LA 2 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren Robin Yalçın ile yeniden 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Robin Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak Robin Yalçın'a başarılarının devamını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
SULTANLAR ALMANYA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçlarına Almanya'da çıkacak. Türkiye, 5. hafta mücadelesinde ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Çin ile karşı karşıya gelecek. FIVB Uluslar Ligi'nde genel klasmanda 4. sırada yer alan milliler, Stuttgart kentindeki ilk maçını yarın TSİ 18.30'da Hollanda ile yapacak. Takımımız toplam 12 maçın 9'undan galip ayrıldı.
SEBASTİAN VETTEL BİRİNCİLİĞE ULAŞTI
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde, Sebastian Vettel birinci oldu. Kanada'nın Montreal kentindeki mücadeleye "pole" pozisyonunda başlayan Vettel'in yanı sıra arkasındaki Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) ve Lewis Hamilton (Mercedes) starttaki yerlerini korudu.
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