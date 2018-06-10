Ramil Guliyev 200 metre yarışını birinci bitirdi

Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezonki altıncı yarışında 200 metre kategorisinde mücadele eden Ramil Guliyev birincilik elde etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda milli sporculardan, Londra'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev ile kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello piste çıktı.

Elmas Lig serisinin Norveç'te düzenlenen beşinci yarışını ilk sırada tamamlayan milli sporcu Guliyev, bu başarısını Stockholm'de de sürdürdü. 200 metre kategorisinde 19.92'lik derece elde eden 28 yaşındaki Guliyev, üst üste ikinci kez birincilik kürsüsüne çıktı. Kanadalı Aaron Brown 20,07 ile ikinci, Güney Afrikalı Luxolo Adams ise 20.36 ile üçüncülük elde etti.

400 metre engelli kategorisinde yarışan Copello ise 48.91'lik süresiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi. Yarışta, 47.41 ile kariyerinin ve Elmas Lig'in en iyi derecesini elde eden Katarlı Abderrahman Samba birinci, Norveçli Karsten Warholm ise 47.81 ile ikinci sırada yer aldı.

Copello, Elmas Lig'in Roma ve Norveç ayağında da üçüncülük elde etmişti.