Trabzon stoper transferi için yoğun bir çalışma gerçekleştirirken gündeme bomba bir isim daha geldi. Polonya basını, Bordo-Mavililer'in Legia Varşova forması giyen stoper Pazdan ile ilgilendiğini yazdı.
Stopere Pazdan iddiası
Polonya basını, Trabzonspor’un Legia Varşova forması giyen Michal Pazdan ile ilgilendiğini yazdı
Etiketler: Legia Varşova , stoper paz , Trabzonspor
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.