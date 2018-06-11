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Stopere Pazdan iddiası

Polonya basını, ’un forması giyen Michal Pazdan ile ilgilendiğini yazdı

Stopere Pazdan iddiası
Trabzon stoper transferi için yoğun bir çalışma gerçekleştirirken gündeme bomba bir isim daha geldi. Polonya basını, Bordo-Mavililer'in forması giyen dan ile ilgilendiğini yazdı.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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