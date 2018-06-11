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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
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  2. Feda derse dönecek

an meselesi

’a gelmek isteyen ’e yıllık 2 milyon Euro teklif edildi... Tecrübeli yıldızın menajeri ise 3 milyon Euro’da diretiyor. Bu hafta yapılacak olan görüşmede aradaki farkın kapanması bekleniyor. Ardından 3 yıllık imza atılacak...

Nuri Şahin an meselesi
Transferde çok yoğun mesai harcayan bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le büyük oranda anlaştı. Borussia Dortmund'ta satış listesine konan milli futbolcu, G.Saray'dan gelen teklifi prensipte kabul etti. Taraflar arasında pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılan son görüşmede yıldız isme 2 milyon Euro teklif ederken, Nuri'nin menajerinin 3 milyon Euro istediği belirlendi.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzün ortadan kaldırılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in sürekli Nuri ile görüştüğü ve milli futbolcunun da G.Saray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Geçmiş yıllarda sık sık ismi Türk takımları ile anılan Nuri Şahin her seferinde teklifleri geri çevirmişti... Fakat 30 yaşındaki futbolcu artık kariyerini ülkesinde yani Süper Lig'de sürdürmeye karar verdi.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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