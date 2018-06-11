İlhan Mansız’a teklif

Beşiktaş Yönetimi yardımcı hoca arayışlarına hız verdi. Daha önce Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetim, Şenol Güneş'in olumsuz cevap vermesinin ardından bu kez efsanevi oyunculardan İlhan Mansız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz isimlerden biri olan İlhan Mansız'a yardımcı hoca teklifi yapıldı. Şenol Güneş de onay verirse İlhan Mansız, Güneş'in yardımcısı olacak.
TARAFTARLAR ONU HİÇ UNUTMADI
Beşiktaş'ın 2003 yılındaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan İlhan Mansız unutulmaz isimlerin en başında.
TARAFTARLAR ONU HİÇ UNUTMADI
Beşiktaş'ın 2003 yılındaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan İlhan Mansız unutulmaz isimlerin en başında.
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