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’a teklif

Yardımcı hoca arayışlarını sürdüren Yönetimi efsanevi oyunculardan ’la görüşme yaptı

İlhan Mansız’a teklif
Yönetimi yardımcı hoca arayışlarına hız verdi. Daha önce ile temas kuran yönetim, 'in olumsuz cevap vermesinin ardından bu kez efsanevi oyunculardan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz isimlerden biri olan İlhan Mansız'a yardımcı hoca teklifi yapıldı. Şenol Güneş de onay verirse İlhan Mansız, Güneş'in yardımcısı olacak.

TARAFTARLAR ONU HİÇ UNUTMADI
Beşiktaş'ın 2003 yılındaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan İlhan Mansız unutulmaz isimlerin en başında.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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