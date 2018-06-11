4 kulüple temas halindeyiz

Trabzon'dan ayrılması an meselesi olan Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, İspanya'dan 2, Almanya'dan 1 ve İtalya'dan bir takım olmak üzere 4 takımla görüştüklerini kısa süre içerisinde transferin netlik kazanacağını söyledi. Okay'ın sözleşmesindeki, "Yurt dışından teklif gelirse 6.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi için görüştükleri tüm kulüplerin razı olduğunu da belirten Altıparmak, bu konuda Trabzonspor kulübüne önümüzdeki günlerde resmi teklifi ileteceklerini ifade etti.
CELTA İDDİASI
Okay'a şu ana kada en ciddi teklifi İspanyol ekibi Celtva Vigo'nun yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
CELTA İDDİASI
Okay'a şu ana kada en ciddi teklifi İspanyol ekibi Celtva Vigo'nun yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
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