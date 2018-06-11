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  1. İlhan Mansız’a teklif
  2. Matus Bero Prag yolcusu

4 kulüple temas halindeyiz

’nun menajeri , “’dan 2, ’dan ve ’dan 1’er takımla görüşüyoruz. Kısa süre içinde i netleşir” dedi

4 kulüple temas halindeyiz
Trabzon'dan ayrılması an meselesi olan Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, 'dan 2, 'dan 1 ve 'dan bir takım olmak üzere 4 takımla görüştüklerini kısa süre içerisinde in netlik kazanacağını söyledi. Okay'ın sözleşmesindeki, "Yurt dışından teklif gelirse 6.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi için görüştükleri tüm kulüplerin razı olduğunu da belirten Altıparmak, bu konuda spor kulübüne önümüzdeki günlerde resmi teklifi ileteceklerini ifade etti.

CELTA İDDİASI
Okay'a şu ana kada en ciddi teklifi İspanyol ekibi Celtva Vigo'nun yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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