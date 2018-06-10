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ringlere geri döndü

'nin Manchester kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda düzenlenen maçta, kariyerindeki 25 müsabakayı da kazanan 29 yaşındaki ile 23 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan 39 yaşındaki karşılaştı. Fury, Seferi'nin 4. raunt sonunda bırakmak zorunda kaldığı mücadeleyi kazandı.

Efsane boksörün efsane dönüşü!

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu İngiliz , 32 ay sonra çıktığı ilk müsabakada Arnavut rakibi 'yi yendi.

'nin Manchester kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda düzenlenen maçta, kariyerindeki 25 müsabakayı da kazanan 29 yaşındaki Tyson Fury ile 23 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan 39 yaşındaki Sefer Seferi karşılaştı. Fury, Seferi'nin 4. raunt sonunda bırakmak zorunda kaldığı mücadeleyi kazandı.

2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Birliği () ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını kazanan Fury, 30 Eylül 2016'da doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza almıştı.

Uyuşturucu kullandığını itiraf eden İngiliz boksör, ceza kararının ardından WBA ve WBO ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı, ocak ayında Fury ile yapılan görüşmenin ardından İngiliz boksöre, askıya alınan lisansının geri verilmesini kararlaştırmıştı.


TRİBÜNLER KARIŞTI
İkinci raundun ortasında patlak veren kavgada sporcular maçı bırakıp tribünleri izlemeye başladı. Hakemin devam etmeleri yönündeki uyarısına rağmen dikkatleri dağılan iki sporcu maça konsantre olmakta zorlanınca çalan gong ile köşelerine gittiler.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 12:28
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