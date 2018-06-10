Cimbom bayram yapacak

Aslan önümüzdeki hafta transferde hareketli saatler yaşayacak. G.Saray Yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Kasımpaşa'ın yıldız kanat oyuncusu Trezeguet, Hull City'nin golcüsü Abel Hernandez ile masaya oturacak.

INTER İLE SIKI PAZARLIK

Cimbom bu iki ismin yanı sıra bu sezon takımda kiralık oynayan Yuto Nagatomo'nun bonservisi almak için de Inter ile sıkı bir pazarlığa girecek. Terim bu 3 ismin transferininin bir an önce bitmesini istiyor.



​KASIMPAŞA 5 MİLYON İSTİYOR

Sarı-kırmızılı Yönetim, bu isimleri transfer ederek bayram öncesi taraftarı mutlu etmeyi planlıyor. Kasımpaşa, Mısırlı yıldız oyuncu Trezeguet için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor...



NAGATOMO İÇİN BEKLEYİŞTE

ABEL Hernandez'in ise bonservisi elinde. Cimbom, 2 milyon Euro yıllık ücretle transferi sonlandıracak. Yuto Nagatomo için İtalyan kulübü Inter'e 2.5 milyon Euro teklif edildi ve beklemeye geçildi.