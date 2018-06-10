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İMSAKİYE RAMAZAN
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bayram yapacak

, Terim’in istediği lı Trezeguet, ve ’yu ederek taraftara çifte bayram yaşatmak istiyor... Sarı-Kırmızılı Yönetim, 3 yıldızı için de yeni tekliflerle masaya oturacak.

Cimbom bayram yapacak

Aslan önümüzdeki hafta de hareketli saatler yaşayacak. G.Saray Yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 'ın yıldız kanat oyuncusu Trezeguet, Hull City'nin golcüsü Abel Hernandez ile masaya oturacak.

INTER İLE SIKI PAZARLIK
Cimbom bu iki ismin yanı sıra bu sezon takımda kiralık oynayan Yuto Nagatomo'nun bonservisi almak için de Inter ile sıkı bir pazarlığa girecek. Terim bu 3 ismin transferininin bir an önce bitmesini istiyor.

KASIMPAŞA 5 MİLYON İSTİYOR
Sarı-kırmızılı Yönetim, bu isimleri transfer ederek bayram öncesi taraftarı mutlu etmeyi planlıyor. Kasımpaşa, Mısırlı yıldız oyuncu Trezeguet için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor...

NAGATOMO İÇİN BEKLEYİŞTE
ABEL Hernandez'in ise bonservisi elinde. Cimbom, 2 milyon Euro yıllık ücretle transferi sonlandıracak. Yuto Nagatomo için İtalyan kulübü Inter'e 2.5 milyon Euro teklif edildi ve beklemeye geçildi.

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