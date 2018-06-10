Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kaynak arayışında... Cengiz'in futbol takımı için acil ödemesi gereken miktar ise 22 milyon Euro. Yönetim, arayışlara devam etse de bankalardan ve finans şirketlerinden istediği yanıtı alabildi. Üst üste iki seçim kaybeden başkan Dursun Özbek'in 91 milyon liralık alacağı için atılmış bir adım yok. Camia içinden Mustafa Cengiz'e, Özbek'in alacağını gerekirse şahsen ödemesini ve temlikleri kendi üzerine alması yönünde yoğun baskılar var.
22 milyon Euro’ya ihtiyaç var
Başkan Mustafa Cengiz, kaynak arayışlarına devam ediyor. Acil ödenmesi geren miktar 22 milyon Euro
Etiketler: mustafa cengiz , Dursun Özbek
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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