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'dan 'a para cezası

Şampiyonlar Ligi'nde 'i konuk ettiği maçtaki ihlaller nedeniyle 'a 34 bin avro para cezası verildi

UEFAdan Beşiktaşa para cezası

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 'a 34 bin avro para cezası verdi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın 'i konuk ettiği 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında sahaya yabancı madde atılması, yetersiz organizasyon ve tribünler arasındaki merdivenlerde boşluk bırakılmaması gerekçeleriyle siyah-beyazlı ekibe 34 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, "yetersiz organizasyon" gerekçesiyle Beşiktaş'a uyarı verildiği de vurgulandı.

Bayern Münih ise 'i ağırladığı geçen sezonun Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahaya taraftar girmesi ve tribünlerde yasaklı içeriğe sahip afiş açılması gerekçeleriyle 25 bin avro para cezasına çarptırıldı.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 20:20
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