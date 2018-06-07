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Ronaldo’dan iyi

Quaresma Ronaldo’dan iyi
'ın yıldız oyuncusu 'nın eşi Daphne eşinin 'dan daha iyi olduğunu söyledi. Daphne, "Ronaldo'nun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söylüyorlar. Ama çocuklarımın babası kesinlikle tüm gezegenin en iyisi" ifadesini kullandı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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