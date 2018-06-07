Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma'nın eşi Daphne eşinin Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyledi. Daphne, "Ronaldo'nun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söylüyorlar. Ama çocuklarımın babası kesinlikle tüm gezegenin en iyisi" ifadesini kullandı.
Quaresma Ronaldo’dan iyi
Etiketler: Cristiano Ronaldo , Beşiktaş , Quaresma
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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