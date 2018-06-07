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fırtınası Muhammed'in peşinde

’dan stoper Da ile anlaşan Fırtına, ’un genç kalecisinin peşinde

Karadeniz fırtınası Muhammedin peşinde
Yeni sezon için çalışmalarına başlayan , Caen'ın 30 yaşındaki stoperi Damien Da Silva ile prensipte anlaştı.

ESTEBAN GİDECEK
Bu transferden sonra ise rota yurt içi oldu... Bordo-Mavililer, 'un ve 'nın kalecisi Muhammed Şengezer'i de kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bilindiği gibi Trabzonspor, Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvaro'nun menajerini Trabzon'a çağırmış ve kendisine kulüp bulmasını istemişti.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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