Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Caen'ın 30 yaşındaki stoperi Damien Da Silva ile prensipte anlaştı.
ESTEBAN GİDECEK
Bu transferden sonra ise rota yurt içi oldu... Bordo-Mavililer, Bursaspor'un ve Ümit Milli Takımı'nın kalecisi Muhammed Şengezer'i de kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bilindiği gibi Trabzonspor, Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvaro'nun menajerini Trabzon'a çağırmış ve kendisine kulüp bulmasını istemişti.
ESTEBAN GİDECEK
Bu transferden sonra ise rota yurt içi oldu... Bordo-Mavililer, Bursaspor'un ve Ümit Milli Takımı'nın kalecisi Muhammed Şengezer'i de kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bilindiği gibi Trabzonspor, Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvaro'nun menajerini Trabzon'a çağırmış ve kendisine kulüp bulmasını istemişti.
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