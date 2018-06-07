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Campbell tamam Hernandez yolda

basını, G.Saray’ın ’la anlaştığını duyurdu İngilizler ise ’in Sarı-Kırmızılılar’dan teklif aldığını yazdı

Campbell tamam Hernandez yolda
Transferde bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray'da gündem ısınıyor... Dün Sarı-Kırmızılılar'ı çok yakından ilgilendiren iki gelişme yaşandı. Güney Amerika basınına göre Arsenal'le sözleşmesi sona eren Joel Campbell, Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı. Kosta Rikalı kanat-forvet, Terim'in çok istediği isimlerden birisiydi.



10 MAÇTA OYNADI AMA 8 GOL ATTI
İkinci iddia ise İngiltere'den geldi... Cimbom'un Championship ekiplerinden Hull City ile sözleşmesi biten forvet oyuncusu Abel Hernandez'e resmi teklif yaptığı belirtildi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon yalnızca 10 maçta forma giyen Uruguaylı forvet buna rağmen 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.87 boyundaki Abel Hernandez sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.



MUSLERA'NIN ÇOK YAKIN ARKADAŞI
Hernandez'in milli takımdan yakın arkadaşı 'nın da devreye gireceği belirtiliyor... Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki forvete ve 'dan birçok teklif olduğu belirtiliyor.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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