4 koldan taarruz

Beşiktaş'ta hareketli günler başlıyor... Başkan Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Yönetici Umut Güner listelerindeki yer alan futbolcuların kulüpleriyle görüşme yapmak için Avrupa seferine çıkıyor. Yönetimin ilk hedefinin Talisca'nın yerine kadroya katılması düşünülen Davy Klaassen olduğu biliniyor. Orman ve Güner ikilisinin piyasa değeri 25 milyon Euro olan Hollandalı futbolcuyu kiralamak için İngiliz kulübü Everton'a teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.
İNGİLTERE'DE 3 KULÜPLE GÖRÜŞÜLECEK
Evorton'da forma şansı bulmasının zor olduğu öğrenilen Klaassen'in daha fazla süre almak için Beşiktaş'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Yöneticilerin İngiltere'de ayrıca forvet adaylarından Sturridge için Liverpool ve Christian Benteke için C.Palace kulüpleriyle masaya oturarak iki futbolcunun durumlarını görüşmesi bekleniyor. Bu iki oyuncudan biri kiralanacak.
RAFAEL İÇİN LYON'A TEKLİF YAPILACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin son durağının Fransa olacağı ortaya çıktı. Burada Lyon forması giyen Rafael için girişimler hızlanacak. Brezilyalı futbolcuyu bonservisiyle almayı planlayan Siyah-Beyazlı yöneticilerin burada ayrıca menajerlerin önerdiği bazı isimlerle de temasa geçeceği belirlendi. Başkan Fikret Orman'ın sezon başına kadar en az 2 ismi transfer etmek istediği öne sürüldü.
FORVETTE İLK ADAY STURRİDGE
Beşiktaş Yönetimi Negredo ve Vagner Love ile yolları ayırmayı planlarken forvet için ilk adayın İngiliz futbolcu Sturridge olduğu öğrenildi. Bonservisi Liverpool'da olan Sturridge geçtiğimiz sezonun 2. yarısını West Bromwich'te geçirirken gol atmayı başaramamıştı.
RAFAEL LYON
STURRIDGE LIVERPOOL
BENTEKE C.PALACE
İNGİLTERE'DE 3 KULÜPLE GÖRÜŞÜLECEK
Evorton'da forma şansı bulmasının zor olduğu öğrenilen Klaassen'in daha fazla süre almak için Beşiktaş'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Yöneticilerin İngiltere'de ayrıca forvet adaylarından Sturridge için Liverpool ve Christian Benteke için C.Palace kulüpleriyle masaya oturarak iki futbolcunun durumlarını görüşmesi bekleniyor. Bu iki oyuncudan biri kiralanacak.
RAFAEL İÇİN LYON'A TEKLİF YAPILACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin son durağının Fransa olacağı ortaya çıktı. Burada Lyon forması giyen Rafael için girişimler hızlanacak. Brezilyalı futbolcuyu bonservisiyle almayı planlayan Siyah-Beyazlı yöneticilerin burada ayrıca menajerlerin önerdiği bazı isimlerle de temasa geçeceği belirlendi. Başkan Fikret Orman'ın sezon başına kadar en az 2 ismi transfer etmek istediği öne sürüldü.
FORVETTE İLK ADAY STURRİDGE
Beşiktaş Yönetimi Negredo ve Vagner Love ile yolları ayırmayı planlarken forvet için ilk adayın İngiliz futbolcu Sturridge olduğu öğrenildi. Bonservisi Liverpool'da olan Sturridge geçtiğimiz sezonun 2. yarısını West Bromwich'te geçirirken gol atmayı başaramamıştı.
RAFAEL LYON
STURRIDGE LIVERPOOL
BENTEKE C.PALACE
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