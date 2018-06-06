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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Önceliğim Galatasaray'da kalmak
  2. Yarıştan asla kopmayacağız

Trezeguet'de alarmı

, başlamadan Trezeguet’yi bitirmek istiyor ama kararının beklenmesi Sarı-Kırmızılı yönetimin elini kolunu bağlıyor. Cimbom, Trezeguet için 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. Ama imza Dünya Kupası sonrasına kalırsa lı yıldızın ücreti tavan yapabilir

Trezeguetde Rusya alarmı
geçtiğimiz sezon Süper Lig'in flaş oyuncularından birisi olmayı başaran Kasımpaşalı Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor ama UEFA'nın Sarı-Kırmızılı kulübe nasıl bir yaptırım uygulayacağının bilinmemesi Sarı- Kırmızılı yönetimin Mısırlı futbolcuyu almasına en büyük engeli teşkil ediyor.

UEFA ELİ-KOLU BAĞLADI...
Galatasaray yönetimi Trezeguet'nin 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Kasımpa'ya ödemeyi kabul etmiş durumda. Ancak bu imza UEFA'nın vereceği kararın ardından olmak zorunda.

OYUNCU SATMASI GEREKEBİLİR
Eğer finansal fair play uygulanırsa Galatasaray'ın oyuncu satması gerekebilir. Bu yüzden Galatasaray başlamadan bu transferi bitirmek istiyor. Dünya Kupası sonrası oyuncunun ücreti artabilir.

HER , HER ASİST FİYATI ARTIRIR
Çünkü Trezeguet'nin Mısır formasıyla Rusya'daki Dünya Kupası'nda atacağı her gol, yapacağıo her yükselmesine neden olacak. Bu da UEFA denetimdeki Galatasaray'ın hiç istemediği bir şey.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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