Galatasaray geçtiğimiz sezon Süper Lig'in flaş oyuncularından birisi olmayı başaran Kasımpaşalı Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor ama UEFA'nın Sarı-Kırmızılı kulübe nasıl bir yaptırım uygulayacağının bilinmemesi Sarı- Kırmızılı yönetimin Mısırlı futbolcuyu almasına en büyük engeli teşkil ediyor.
UEFA ELİ-KOLU BAĞLADI...
Galatasaray yönetimi Trezeguet'nin 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Kasımpa'ya ödemeyi kabul etmiş durumda. Ancak bu imza UEFA'nın vereceği kararın ardından olmak zorunda.
OYUNCU SATMASI GEREKEBİLİR
Eğer finansal fair play uygulanırsa Galatasaray'ın oyuncu satması gerekebilir. Bu yüzden Galatasaray Dünya Kupası başlamadan bu transferi bitirmek istiyor. Dünya Kupası sonrası oyuncunun ücreti artabilir.
HER GOL, HER ASİST FİYATI ARTIRIR
Çünkü Trezeguet'nin Mısır formasıyla Rusya'daki Dünya Kupası'nda atacağı her gol, yapacağıo her asist fiyatının yükselmesine neden olacak. Bu da UEFA denetimdeki Galatasaray'ın hiç istemediği bir şey.
UEFA ELİ-KOLU BAĞLADI...
Galatasaray yönetimi Trezeguet'nin 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Kasımpa'ya ödemeyi kabul etmiş durumda. Ancak bu imza UEFA'nın vereceği kararın ardından olmak zorunda.
OYUNCU SATMASI GEREKEBİLİR
Eğer finansal fair play uygulanırsa Galatasaray'ın oyuncu satması gerekebilir. Bu yüzden Galatasaray Dünya Kupası başlamadan bu transferi bitirmek istiyor. Dünya Kupası sonrası oyuncunun ücreti artabilir.
HER GOL, HER ASİST FİYATI ARTIRIR
Çünkü Trezeguet'nin Mısır formasıyla Rusya'daki Dünya Kupası'nda atacağı her gol, yapacağıo her asist fiyatının yükselmesine neden olacak. Bu da UEFA denetimdeki Galatasaray'ın hiç istemediği bir şey.
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