Da Silva’da mutlu son yakın

Trabzonspor'dan stoper harekatı... Bordo- Mavililer'de yeni sezon öncesi transfer harekatı şekillenmeye başladı. İlk etapta takımdan ayrılan stoperler Durica, Hubocan ve Uğur Demirok'un yerine iki yabancı stoper takviyesi yapacak. Bu doğrultuda Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki Portekiz asıllı Fransız stoper Damien Da Silva'yı gündemine alan yönetim 700 bin Euro yıllık ücret karşılığında bu transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atmayı başaran Da Silva, ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve savunmadan başlayan hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor. Bu oyuncunun transferinde önemli bir yol alındığı öğrenildi.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atmayı başaran Da Silva, ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve savunmadan başlayan hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor. Bu oyuncunun transferinde önemli bir yol alındığı öğrenildi.
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