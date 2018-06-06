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Da ’da mutlu son yakın

Trabzon daha önce gündemine aldığı ’nın takımında froma giyen Da ’yı bitirmeye çok yakın. Bordo-Mavili yönetim Portekiz asıllı Fransız futboulcya yıllık 700 bin Euro ödemeyi planlıyor

Da Silva’da mutlu son yakın
Trabzonspor'dan stoper harekatı... Bordo- Mavililer'de yeni sezon öncesi harekatı şekillenmeye başladı. İlk etapta takımdan ayrılan stoperler Durica, Hubocan ve Uğur Demirok'un yerine iki yabancı stoper takviyesi yapacak. Bu doğrultuda 'nın takımında forma giyen 30 yaşındaki Portekiz asıllı Fransız stoper Damien Da 'yı gündemine alan yönetim 700 bin Euro yıllık ücret karşılığında bu transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.

36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atmayı başaran Da Silva, ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve savunmadan başlayan hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor. Bu oyuncunun transferinde önemli bir yol alındığı öğrenildi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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