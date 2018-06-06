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Bu takımda ışık var

35’te Samedov’un golüyle geriye düşen Milliler, 59’da ile eşitliği yakaladı...'dan beraberlikle dönen ve çıkışını sürdüren ayyıldızlılar, gelecek için umut saçtı

Bu takımda ışık var
A MİLLİ Takımımız, ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Dengeli başlayan maçta 8. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde Çağlar Söyüncü'nün kafayla vurduğu top auta gitti. Rusya 35'te Samedov'un karşı karşıya pozisyonda attğı golle 1-0 öne geçti.

KENAN KALECİYİ GEÇEMEDİ
Milli Takımımızda 43. dakikada Şener'in ortasında altıpas içinde Kenan Karaman'ın kafayla yaptığı kafa vuruşu Akinfeev'de kaldı. Karşılaşmada ilk yarı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

YUNUS SKORU DENGELEDİ
59'da kaleci rakip ceza sahası içinde topla bulaşan 'nın sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti ve skora denge geldi: 1-1. Rusya ile berabere kalan Milliler üst üste oynadığı maçta da yenilgi yüzü görmedi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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