Bu takımda ışık var

A MİLLİ Takımımız, Rusya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Dengeli başlayan maçta 8. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde Çağlar Söyüncü'nün kafayla vurduğu top auta gitti. Rusya 35'te Samedov'un karşı karşıya pozisyonda attğı golle 1-0 öne geçti.
KENAN KALECİYİ GEÇEMEDİ
Milli Takımımızda 43. dakikada Şener'in ortasında altıpas içinde Kenan Karaman'ın kafayla yaptığı kafa vuruşu Akinfeev'de kaldı. Karşılaşmada ilk yarı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
YUNUS SKORU DENGELEDİ
59'da kaleci rakip ceza sahası içinde topla bulaşan Yunus Mallı'nın sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti ve skora denge geldi: 1-1. Rusya ile berabere kalan Milliler üst üste oynadığı maçta da yenilgi yüzü görmedi.
KENAN KALECİYİ GEÇEMEDİ
Milli Takımımızda 43. dakikada Şener'in ortasında altıpas içinde Kenan Karaman'ın kafayla yaptığı kafa vuruşu Akinfeev'de kaldı. Karşılaşmada ilk yarı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
YUNUS SKORU DENGELEDİ
59'da kaleci rakip ceza sahası içinde topla bulaşan Yunus Mallı'nın sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti ve skora denge geldi: 1-1. Rusya ile berabere kalan Milliler üst üste oynadığı maçta da yenilgi yüzü görmedi.
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