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Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Yurttan ve dünyadan spor gündemi
BANVİT'İ ELEYEN F.BAHÇE ADINI FİNALE YAZDIRDI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında deplasmanda Banvit'i 84-73 mağlup eden Doğuş seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-Lacivertliler'in finaldeki rakibi Tofaş-Anadolu Efes eşleşmesinin tur atlayanı olacak.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY YİNE OSMANLISPOR'DA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı. Genel Menajeri Ender Yurtgüven, () Olağan Genel Kurulunda, "Eski teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık bir dönem için anlaştık" ifadesini kullandı.

CLEVELAND CAVELİERS SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
NBA Final serisi ilk maçında Golden State Warriors, evinde karşılaştığı 'ı uzatmalarda 124-114'lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Warriors'ta 29 sayı, 9 asist, 26 sayı, 9 ribaund ve Klay Thompson 24 sayı, 3 ribaund ile galibiyetinin mimarlarından oldu. Celeveland'da ise LeBron James, 51 sayı kaydetti.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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