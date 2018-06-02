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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yurttan ve dünyadan spor gündemi

'u getiriyor

'da şampiyonluğun ardından gündem, Devler Ligi'ne yakışır bir kadro hazırlamak. Hedefteki isimlerden biri de . Celta Vigo'da 2 kez kadro dışı kalan ve ayrılmak için fırsat kollayan 21 yaşındaki yıldız bir süredir sarı-kırmızılıların gündeminde.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 12:29
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