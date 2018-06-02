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seçime hazır

Ülker Stadyumu seçime hazır
Fenerbahçe'nin bugün ve yarın gerçekleşecek olan tarihi kongresine ev sahipliği yapacak olan Ülker Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı. 20 binin üzerinde üyenin katılmasının beklendiği kongre için Ülker Stadı'nda 38 sandık yer alacak. Bu sandıkların her birinde 3'er görevli bulunacak. Kongrede stadyumun çimlerin zarar görmemesi için çimlerin üstü örtülürken, stadyuma iki de dijital ekran yerleştirildi. Kongre öncesi stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri de alındı.



( 36)

kongresinde başkan Aziz Yıldırım 36, ise 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.



(ALİ KOÇ 21)
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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