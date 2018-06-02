Ülker Stadyumu seçime hazır

Fenerbahçe'nin bugün ve yarın gerçekleşecek olan tarihi kongresine ev sahipliği yapacak olan Ülker Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı. 20 binin üzerinde üyenin katılmasının beklendiği kongre için Ülker Stadı'nda 38 sandık yer alacak. Bu sandıkların her birinde 3'er görevli bulunacak. Kongrede stadyumun çimlerin zarar görmemesi için çimlerin üstü örtülürken, stadyuma iki de dijital ekran yerleştirildi. Kongre öncesi stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri de alındı.
(AZİZ YILDIRIM 36)
Fenerbahçe kongresinde başkan Aziz Yıldırım 36, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.
(ALİ KOÇ 21)
(AZİZ YILDIRIM 36)
Fenerbahçe kongresinde başkan Aziz Yıldırım 36, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.
(ALİ KOÇ 21)
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