Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile birlikte kadrosuna katmak istediği Ivan Marcano'nun Roma'ya imza atmasının ardından Fenerbahçe stoper mevkinde hedefini Arjantinli oyuncu Lisandro Lopez'e yöneltmişti.
INTER OPSİYONU KULLANMADI
Fenerbahçe yönetiminin Lopez transferi için seçimi beklediği, seçimin ardından kulübü Benfica ile görüşmek için Lizbon'a hareket edileceği öğrenildi. Bu arada Benfica kulübünün de Lisandro Lopez için Fenerbahçe'nin yaptığı girişime olumlu sinyaller gönderdiği belirtiliyor. Ocak'tan haziran'a kadar Inter'de kiralık oynayan Lopez için İtalyan kulübü satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
INTER OPSİYONU KULLANMADI
Fenerbahçe yönetiminin Lopez transferi için seçimi beklediği, seçimin ardından kulübü Benfica ile görüşmek için Lizbon'a hareket edileceği öğrenildi. Bu arada Benfica kulübünün de Lisandro Lopez için Fenerbahçe'nin yaptığı girişime olumlu sinyaller gönderdiği belirtiliyor. Ocak'tan haziran'a kadar Inter'de kiralık oynayan Lopez için İtalyan kulübü satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
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