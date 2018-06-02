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'da rota

ile sözleşmesi a eren için görüşmelerin tam gaz sürdüğü iddia edildi. ’nın boşluğunu Ruiz ile doldurmak isteyen tüm şartları zorlayacak

Kartalda rota Bryan Ruiz
Beşiktaş de arayışlarını aralıksız olarak sürdürürken yönetimin Bryan Ruiz'i listenin ilk sırasına aldığı ortaya çıktı. Siyah- Beyazlı yönetim takımdan ayrılan Brezilyalı futbolcu Talisca'nın boşluğunu doldurmaya çalışırken Portekiz basını Beşiktaş'ın ilk hedefinin Kosta Rika'lı orta saha oyuncusu olduğunu okurlarıyla paylaştı.

BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE
32 yaşındaki oyuncuya dışında ABD ve 'dan teklifler olduğu öğrenilirken Kosta Rika'lı yıldızın Beşiktaş'ı ilk tercih olarak gördüğü öne sürüldü. geçtiğimiz sezon 2 gol 2 asistle oynadı.

SON 2 SEZONDUR HEP GÜNDEMDEYDİ
Beşiktaş Yönetimi, 2 sezonda da Bryan Ruiz'i gündemine almış ancak bu transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Bu oyuncunun Portekiz kulübü 'la sözleşmesi bittiği için yönetim transfer halinde bonservis bedeli ödemeyecek.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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