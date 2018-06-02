Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Emre Çolak, Deportivo'dan Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından El-Vahda'ya transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Emre Çolak, Deportivo formasıyla 63 maçta 5 gol atmıştı.
Deportivo’dan Arabistan'a!
Etiketler: Suudi Arabistan , Galatasaray , Deportivo , emre çolak
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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