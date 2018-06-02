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’dan Arabistan'a!

Deportivo’dan Arabistana!
Bir dönem 'da da forma giyen , 'dan 1. Lig takımlarından El-Vahda'ya transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Emre Çolak, Deportivo formasıyla 63 maçta 5 gol atmıştı.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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