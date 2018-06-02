G.Saray taraftarları yeni bir rekor için hafta sonu devam edecek Grey Weekend kampanyasına katılmak üzere sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin dört bir yanında bulunan GS Store'lara akın etiler. Yellow Friday kampanyasında 10 milyon TL üzeri gelir elde eden G.Saray'da bu defa 21 numaralı tişörtler ve 21. şampiyonluğu atıfta bulunularak 21 milyon TL gelir bekleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden kampanya ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar.
21. şampiyonluk için hedef 21 milyon
G.Saray’da Yellow Friday’den sonra yeni çılgınlık Grey Weekend. Hedef bu kez 21 milyon TL’lik satış...
Etiketler: Yellow Friday , Grey Weekend , Türkiye , TL , Hedef
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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