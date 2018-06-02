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21. şampiyonluk için 21 milyon

G.Saray’da ’den sonra yeni çılgınlık . bu kez 21 milyon ’lik satış...

21. şampiyonluk için hedef 21 milyon
G.Saray taraftarları yeni bir rekor için hafta sonu devam edecek Grey Weekend kampanyasına katılmak üzere sabahın erken saaerinde Türkiye'nin dört bir yanında bulunan GS Store'lara akın etiler. Yellow Friday kampanyasında 10 milyon TL üzeri gelir elde eden G.Saray'da bu defa 21 numaralı tişörtler ve 21. şampiyonluğu atıfta bulunularak 21 milyon TL gelir bekleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden kampanya ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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